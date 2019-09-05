В ЮАР аквалангист выжил, случайно прострелив голову из гарпунного ружья

Аквалангист из ЮАР случайно выстрелил себе в голову из гарпуна во время подводной охоты недалеко от южноафриканского города Дурбан.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Independent.

Конни Хэллоуэлл из ЮАР пытался спасти тонущих возле скал туристов, и не справился с ружьем.

"В это время нахлынула большая волна, я попытался убрать гарпун, но случайно нажал на курок и выстрелил себе в лицо", - рассказал он.

Стрела попала Кони в правую щеку и вышла возле левого уха. По счастливой случайности она не задела мозг и глаза. Дайвер смог выбраться на берег и попросить о помощи.

Местные жители помогли мужчине. Аквалангист был доставлен в больницу на вертолете, где врачи смогли удалить стрелу.

Пострадавший чудом избежал серьезных травм. На данный момент жизни дайвера ничего не угрожает, он бодр и идет на поправку.