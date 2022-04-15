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В ЮАР 341 человек погиб из-за наводнения

В ЮАР 341 человек погиб из-за наводнения Число погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР увеличилось до 341.
Другие страны
15 апреля 2022 г. 05:41
В ЮАР 341 человек погиб из-за наводнения

Число погибших в результате наводнения в провинции Квазулу-Наталь на юго-востоке ЮАР увеличилось до 341.

Как передает Report со ссылкой на телеканал eNCA, об этом заявил глава регионального правительства Сихле Зикалала.

"К настоящему времени число погибших на территории провинции из-за стихийного бедствия составляет 341, - приводит его слова местный телеканал. - Пострадали еще 40 723 человека". Накануне власти сообщали о 306 погибших.

Зикалала отметил, что эпицентром бедствия стал муниципальный округ Итеквини, на территории которого расположен крупнейший мегаполис провинции - Дурбан. "Наибольшее число жертв приходится именно на данный округ", - отметил он, добавив, что спасательные и поисковые работы продолжаются.

Глава правительства провинции также заявил, что ущерб, который был нанесен наводнением, исчисляется миллиардами рандов, но отметил, что "соответствующий подсчет еще не завершен". "Мы не знаем всего размаха произошедшей трагедии", - добавил Зикалала.

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Версия на азербайджанском языке Cənubi Afrikada daşqınlar 341 nəfərin həyatına son qoyub

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