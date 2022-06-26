В ЮАР 20 человек нашли мертвыми в ночном клубе

По меньшей мере 20 человек найдены мертвыми в воскресенье в ночном клубе города Ист-Лондон на юге ЮАР.

По меньшей мере 20 человек найдены мертвыми в воскресенье в ночном клубе города Ист-Лондон на юге ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на представителя службы безопасности провинции Восточный Кейп Везиве Тикана-Гксотиве.

Ранее власти объявили о 17 погибших.

"Три человека умерли в больнице, еще два человека остаются в критическом состоянии", - заявила Тикана-Гксотиве.

Квартал, где расположен ночной клуб, отцеплен полицией. "Обстоятельства произошедшего расследуются, - заявил официальный представитель полиции ЮАР Тембинкоси Кинана. - Пока мы не хотим делать никаких предположений о том, что именно произошло".

В свою очередь представитель департамента здравоохранения регионального правительства Сиянда Манана сообщил, что специалисты в ближайшее время проведут вскрытие тел погибших. "Только после этого будет установлена точная причина смерти каждого", - отметил он.

Местные власти не исключают, что в ночном клубе возникла толчея и давка. Все погибшие - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.