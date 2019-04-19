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В ЮАР 13 человек погибли при обрушении в церкви во время пасхальной службы

​В ЮАР 13 человек погибли при обрушении в церкви

По меньшей мере 13 человек погибли в ЮАР в результате обрушения части здания церкви во время пасхальной службы, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает местный портал News24 со ссылкой на местные власти, инцидент произошел в ночь на пятницу в провинции Квазулу-Натал на востоке страны. По данным представителя экстренной медицинской службы провинции Роберта Маккензи, обрушение могло быть вызвано продолжительными ливнями на севере региона.

Сообщается, что в результате инцидента ранения разной степени тяжести получили по меньшей мере 16 человек.

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