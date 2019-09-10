В ЮАР 12 человек погибли на прошлой неделе из-за беспорядков

Двенадцать человек на прошлой неделе погибли в результате беспорядков в провинции Гаутенг на севере Южно-Африканской Республики.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости, такое заявление сделал глава минобороны ЮАР Носививе Маписы-Нкакулы. Она сообщила, что 10 из 12 убитых являлись гражданами ЮАР.

"Южная Африка не является страной, где царят ксенофобские настроения. Каждый, кто нарушил закон, будет наказан соответствующим образом", - отметила министр.Ранее в ЮАР начались протесты, поджоги и разгромы магазинов и предприятий, которые принадлежат иностранцам, в том числе и нигерийцам. Причиной недовольства людей, как отмечают СМИ, стало убийство водителя такси, которое совершил, предположительно, наркоторговец-нигериец. Позднее в Нигерии начались ответные погромы, направленные против южноафриканских предприятий.На фоне роста напряженности в отношениях между двумя странами Нигерия объявила о бойкоте Всемирного экономического форума в ЮАР и потребовала полной компенсации за потерю жизней и имущества нигерийцев, пострадавших от нападений в ЮАР на почве ксенофобии. Нигерия также отозвала высокого комиссара (посла) в ЮАР, а власти ЮАР после нападения неизвестных приняли решение временно закрыть посольство страны в нигерийском Лагосе.