​В Йемене зафиксировали первые смерти от COVID-19

Первыми жертвами коронавируса в Йемене стали два человека, всего вирус был выявлен у шести человек с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом йеменскому телеканалу Yemen TV сообщил министр здравоохранения и народонаселения Йемена Насер Баум.

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Йемене 10 апреля у жителя провинции Хадрамаут, который выздоровел.

В среду международно признанные власти Йемена, которые контролируют только часть страны на фоне гражданской войны с участием мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), взявших под контроль север Йемена, сообщили о шести подтвержденных случаях заражения коронавирусом с начала пандемии в Адене на юге страны.