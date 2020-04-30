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В Йемене зафиксировали первые смерти от COVID-19

​В Йемене зафиксировали первые смерти от COVID-19

Первыми жертвами коронавируса в Йемене стали два человека, всего вирус был выявлен у шести человек с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом йеменскому телеканалу Yemen TV сообщил министр здравоохранения и народонаселения Йемена Насер Баум

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен в Йемене 10 апреля у жителя провинции Хадрамаут, который выздоровел.

В среду международно признанные власти Йемена, которые контролируют только часть страны на фоне гражданской войны с участием мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов), взявших под контроль север Йемена, сообщили о шести подтвержденных случаях заражения коронавирусом с начала пандемии в Адене на юге страны.

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