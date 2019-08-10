​В Йемене трое погибли при артобстреле

Три человека погибли, 13 получили ранения в пятницу во время взаимного артобстрела в городе Аден между силами переходного совета Южного Йемена и йеменского правительства.

Как передаёт Report, об этом сообщил РИА Новости источник в властях провинции Аден.

"Минометные снаряды упали на жилые районы в округе Дар Саад на севере Адена, в результате чего погибли три человека, в том числе ребенок, и десять человек пострадали", - заявил источник.

Он добавил, что также три мирных жителя пострадали в результате падения снаряда рядом с банком в округе Шейх Усман на северо-востоке города.