В Йемене сепаратисты окружают дворец президента

Отряды сепаратистов из Южного переходного совета (ЮПС) близки к установлению полного контроля над экономической столицей Йемена, Аденом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, южане взяли в субботу под свой контроль три армейские казармы в городе и окружают президентский дворец. По его сведениям, за сутки в ходе уличных перестрелок погибли 23 человека, не менее десяти из них - мирные жители.

Обстановка в Адене кардинально изменилась в считанные часы. Министр обороны Йемена Мухаммед аль-Макдиси и начальник генерального штаба Абдалла аль-Нахаи выступили утром в поддержку президента республики Абд Раббо Мансура Хади. Они заявили, что "вооруженные силы Йемена поддерживают законную власть и сокрушат железной рукой заговорщиков, посягающих на стабильность и единство страны". Однако прошло несколько часов, и сепаратисты овладели основными ключевыми точками в южной столице, вытеснив проправительственные силы.

По информации телеканала, в небе над Аденом появлялись время от времени самолеты саудовских ВВС, но они не наносили ударов по сепаратистам, а следили за их передвижениями по городу.