В Йемене с 2015 года погибли более 90 тысяч человек

Около 91,6 тысяч человек стали жертвами войны в Йемене с 2015 года.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на доклад Проекта по оценке последствий вооруженных конфликтов (ACLED).

Согласно данным ACLED, воюющая против хуситов арабская коалиция под руководством Саудовской Аравии несет ответственность за гибель восьми тысяч гражданских лиц из 11 700, убитых в результате прямых нападений на них.

В докладе отмечается, что в 2019 году погибли 11,9 тыс. человек. Однако самым кровопролитным для конфликта в Йемене оказался 2018 год, унесший жизни около 30,8 тыс. человек.

Отмечается, что эти данные не включают людей, умерших от гуманитарных бедствий, вызванных конфликтом, например, от голода.