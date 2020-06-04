​В Йемене около 10 человек погибли из-за проливных дождей

По меньшей мере девять человек погибли в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает йеменский телеканал Belqees TV со ссылкой на местные власти.

Как заявил глава города аль-Катн Абделлатиф ан-Накиб, пятеро детей из одной семьи погибли в районе Хейнан после того, как их унесло течением. Кроме того, пресс-служба губернатора Хадрамаута сообщила, что четыре человека скончались, еще три пострадали в результате ДТП, вызванного туманом и сильными дождями.

Как отмечает телеканал, сильные дожди и наводнения также привели к обрушению домов и нанесению ущерба сельскохозяйственным землям в Хадрамауте.