В Йемене не менее 86 человек погибли при авиаударе по тюрьме - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 86 человек погибли при авиаударе по тюрьме в провинции Дамар в центральной части Йемена.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил координатор йеменского Красного полумесяца Ильяс Маниа аль-Майдама.

11:22

По меньшей мере 50 военнопленных погибли в результате серии авиаударов, нанесенных коалицией под руководством Саудовской Аравии по тюрьме в Йемене.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на заявление мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

По данным агентства, удары были нанесены по центральной провинции Дамар.

Как информирует агентство Reuters, всего было нанесено шесть ударов.