В Йемене назвали "лживыми" оправдания ударов по их войскам со стороны ОАЭ

Международно признанное правительство Йемена на экстренном заседании в пятницу назвало "лживыми" оправдания авиаударов по йеменской армии со стороны властей ОАЭ.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, Эмиратские ВВС в четверг нанесли авиаудары по военным частям в провинциях Аден и Абъян на юге страны, в результате чего, по данным правительства, погибли и были ранены не менее 300 человек.

МИД ОАЭ объяснил действия военных в Йемене необходимостью предотвратить угрозу безопасности эмиратским силам со стороны террористических группировок. Министерство заявило, что ограниченные удары были нанесены по террористам, а не по йеменской армии.