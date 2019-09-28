В Йемене из-за действий коалиции погибли 12 тысяч человек с 2015 года

Движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о гибели и ранении более 32 тысяч йеменцев в ходе военной компании арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией с 26 марта 2015 года, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Жертвами агрессии стали 12,26 тысяч человек, из них 1769 женщин и 2533 ребенка. Ранения получили 20,476 тысяч человек из них 3015 женщин и 4005 детей", - говорится в сообщении МВД правительства в Сане.

По данным министерства, доказательства и документы, подтверждающие преступления против мирного населения Йемена, находятся в распоряжении ведомства и будут представлены общественности.

Согласно данным ООН, Йемен переживает наиболее тяжелый гуманитарный кризис. В той или иной помощи нуждаются 80% населения из 24 миллионов населения.