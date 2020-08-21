В Ярославле в многоэтажном доме произошел взрыв, есть погибший

В Ярославле, на улице Батова в доме №5 произошел взрыв газа в квартире, обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этажи, по данным МЧС, проводится эвакуация.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным экстренных служб, один человек погиб и трое ранены.
Пожар начался в 10-этажном доме в Ярославле, где ранее произошел взрыв газа, передают очевидцы с места событий.
"Горит квартира на четвертом этаже", - пишет один из местных жителей. Кроме того опубликованы видео, на которых видно, обрушение нескольких перекрытий, и вырывающийся из окна огонь.
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