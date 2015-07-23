​В японском правительстве обеспокоены ростом кибератак на госучреждения

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Число кибернетических атак на государственные учреждения Японии в 2014 году увеличилось в двое по сравнению с 2013 годом и достигло 264 инцидентов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В связи с этим, правительство страны намеревается пересмотреть основные положения собственной стратегии борьбы с кибернетической преступностью. Одним из радикальных шагов, на который может пойти японское правительство - вывод в "оффлайн" всей информации, которая носит государственную важность, что сделает невозможным ее похищение через интернет.

Между тем, при канцелярии премьер-министра Синдзо Абэ в четверг состоялось заседание специальной группы, отвечающей за развитие кибернетической безопасности страны. На нем, в частности, обсуждалась самая мощная хакерская атака на Японию в этом году - взлом базы данных Японского пенсионного фонда. По словам принимавшего в заседании участие генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихидэ Суги, правительство приложит все усилия, чтобы такие инциденты впредь не повторялись.

Атака произошла в конце мая - в результате действий злоумышленников были похищены личные данные около 1,25 млн. местных жителей, включая имена, даты рождения и номера счетов. Возможной причиной уязвимости, появившейся в компьютерной системе пенсионного фонда страны, стал вирус, который мог проникнуть в нее через рабочие компьютеры сотрудников организации.

Общее же количество кибератак на Японию в 2014 году также удвоилось и достигло отметки 25,66 млрд. случаев. Специалисты Национального института информационных и коммуникационных технологий при правительстве страны отмечают, что наибольший процент кибератак осуществлялся с территории Китая. Ведомство проводит соответствующий мониторинг с 2005 года, когда количество нападений на страну составляло всего 310 млн. случаев - ежегодно оно многократно увеличивалось.