В японском поезде один из пассажиров совершил самоподжог

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ В Японии загорелся вагон высокоскоростного поезда "Синкансэн". Как сообщает Report со ссылкой на NHK, инцидент произошел на линии Токайдо-синкансэн, соединяющей Токио и Осаку, в 11:30 по местному времени (07:30 по бакинскому времени). Внезапно один из вагонов поезда заполнился белым дымом. Состав был экстренно остановлен в районе города Одавара.

Предполагаемый виновник произошедшего, мужчина возрастом около 30 лет, облил себя легковоспламеняющейся жидкостью, совершив самосожжение.

Совершивший самоподжог и еще одна пассажирка поезда находятся в состоянии клинической смерти. Есть сведения о еще двух пассажирах, которые получили тяжелые ожоги.