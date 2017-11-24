В Японском море загорелся корабль с российскими моряками

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ На судне «Иман» под флагом Того произошло возгорание, когда оно находилось в Японском море. На борту корабля находится российский экипаж.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника спасательно-координационного центра Владивосток Николая Пирожкова.

Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время теплоход находится в дрейфе. К нему был отправлен буксир «Нефтегаз-55».