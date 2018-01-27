В Японском море расширили район поисков пропавшего судна, на борту которого находились азербайджанцы

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Судно Сахалинского морского пароходства "Кунашир" присоединилось к поискам пропавшего в Японском море рыболовного судна "Восток", обследуемый район расширен.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

"Сегодня район поисков расширен. На место подошел теплоход "Кунашир", принадлежищий Сахалинскому морскому пароходству, который также присоединился к поискам. Работает спасательное судно Fesco, вертолет Ми-8 и самолет Бе-200. Погода в районе улучшается", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, пока "Восток" и его экипаж не найдены.

Напомним, что накануне российское судно "Восток" пропало в Японском море. Связь с судном была прервана, на корабле находилась команда из 21 человека. Среди них двое азербайджанцев - матросы Мубариз Гусейнов 1972 года рождения и Руслан Ализаде 1991 года рождения.