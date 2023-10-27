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В Японском море произошел взрыв на судне, один человек погиб

В Японском море произошел взрыв на судне, один человек погиб Один человек погиб на борту судна "Сароник Бриз" в Японском море, где взорвались баллоны с ацетиленом.
Другие страны
27 октября 2023 г. 09:50
В Японском море произошел взрыв на судне, один человек погиб

Один человек погиб на борту судна "Сароник Бриз" в Японском море, где взорвались баллоны с ацетиленом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Приморская транспортная прокуратура.

"Приморская транспортная прокуратура проводит проверку по факту взрыва на борту морского судна "Сароник Бриз". По предварительным данным, 26 октября 2023 на борту судна "Сароник Бриз", которое находилось в районе Сангарского пролива Японского моря по пути следования из морского порта Пусан (Республика Корея), произошел взрыв баллонов с ацетиленом. В результате аварийного случая смертельно травмирован один член экипажа, возгорания не возникло, судно находится в мореходном состоянии", - говорится в сообщении.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и о безопасности мореплавания. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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