Другие страны
8 августа 2025 г. 09:56
В японском Кирисиме объявили эвакуацию самого высокого пятого уровня из-за ливней

Эвакуацию самого высокого пятого уровня в формулировке "экстренное обеспечение безопасности" объявили для 122,4 тыс. человек в городе Кирисима на юге Японии из-за ливней.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

По данным пожарной службы, в пятницу утром обрушился дом. Звонивший сообщил, что они оказались в ловушке внутри дома, который рухнул после оползня. Пожарные спасли двух женщин, и доставили их в больницу.

В Кирисиме префектуры Кагосима в результате ливней" пострадали два человека. Во многих районах уровень воды в реках грозит разливами.

Кроме того, в здании префектуры Кагосима состоялось заседание штаба по ликвидации последствий стихийных бедствий. Полиция сообщила о получении информации об обрушении нескольких домов. Сейчас проводится спасательная операция с целью выяснить, есть ли люди, которым не удалось спастись.

Согласно прогнозам, на юге и севере префектуры сильные дожди и грозы возможны до воскресенья.

Синоптики отмечают, что за 12 часов в некоторых районах Кирисимы выпало 495 мм осадков, что соответствует 1,5-месячной норме.

