В японском аэропорту произошел взрыв

Взрыв, предположительно, прогремел в районе рулежной дорожки в аэропорту японской префектуры Миядзаки, в результате чего было повреждено асфальтовое покрытие.

Взрыв, предположительно, прогремел в районе рулежной дорожки в аэропорту японской префектуры Миядзаки, в результате чего было повреждено асфальтовое покрытие.

Как передает Report со ссылкой на японские СМИ, взлетно-посадочная полоса закрыта, рейсы отменены.

По данным газеты Asahi , площадь повреждений составляет около 7 кв. м. Официальная причина разрушения асфальтового покрытия пока не называется, однако, по данным целого ряда изданий, в экстренные службы поступало сообщение о взрыве.

На кадрах прямой трансляции из аэропорта, которую ведет телеканал TBS , в 07:58 по местному времени (02:58 по бакинскому времени) было видно, как, предположительно, куски асфальта и земли разлетелись в стороны, а в небо поднялся дым.

Как пишет Asahi, по сведениям полиции, ранее в аэропорту Миядзаки находили неразорвавшиеся боеприпасы. Аэропорт находится на месте бывшей военно-воздушной базы Императорского флота Японии.