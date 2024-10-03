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В японском аэропорту Наха найден седьмой по счету неразорвавшийся снаряд

В японском аэропорту Наха найден седьмой по счету неразорвавшийся снаряд Очередной неразорвавшийся американский снаряд времен Второй Мировой войны был найден в японском аэропорту Наха на Окинаве. Общее число подобных находок с начала этого года достигло семи.
Другие страны
3 октября 2024 г. 16:52
В японском аэропорту Наха найден седьмой по счету неразорвавшийся снаряд

Очередной неразорвавшийся американский снаряд времен Второй Мировой войны был найден в японском аэропорту Наха на Окинаве. Общее число подобных находок с начала этого года достигло семи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

Пятидюймовая авиационная ракета американского производства была обнаружена на территории аэропорта. Саперы сухопутных сил самообороны успешно нейтрализовали находку, работа аэропорта не была нарушена.

"Аэропорт Наха на Окинаве также расположен на месте, которое когда-то было бывшим военно-морским аэродромом, по словам официальных лиц, 3 октября на территории аэропорта был обнаружен неразорвавшийся боеприпас американской армии", - говорится в сообщении телеканала.

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