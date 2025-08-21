В японской Симоде военнослужащего ВВС США нашли мертвым

Военнослужащий ВВС США был найден мертвым в японском городе Симода.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщили в военно-воздушной базе "Ёкота" (США) в Токио.

По информации базы, военнослужащий, прикомандированный к 374-му военно-транспортному авиакрылу, был найден мертвым в Симоде в эту среду.

Авиабаза "Ёкота" является является местом расположения для объединенного штаба вооруженных сил США в Японии и 5-й воздушной армии США, а также основным американским военным аэропортом в стране.