В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0

В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0.

В японской префектуре Ниигата произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Главного метеорологического агентства Японии.

Подземные толчки были зарегистрированы в 17.59 по местному времени в районе острова Садо, относящегося к префектуре Ниигата. Он расположен недалеко от полуострова Ното в префектуре Исикава, пострадавшего от мощного землетрясения 1 января. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров под водой.

Сообщается, что угрозы цунами нет. Данных о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения пока не поступало. Движение скоростных поездов на некоторых участках было приостановлено.