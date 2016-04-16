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    ​В японской префектуре Кумамото началось извержение вулкана Асо

    Вулкан Асо выбросил столб пепла на высоту 100 метров

    Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ Небольшое извержение вулкана Асо началось в субботу в японской префектуре Кумамото.

    Как передает Report, в национальном метеорологическом управлении страны указали, что это извержение никак не связано с потрясшими регион последние два дня землетрясениями.

    По данным японских метеорологов, вулкан Асо выбросил столб пепла на высоту 100 метров. Данных о нарушении авиасообщения в регионе по причине извержения вулкана не поступало.

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