​В японской префектуре Кумамото началось извержение вулкана Асо

Баку. 16 Апреля. REPORT.AZ/ Небольшое извержение вулкана Асо началось в субботу в японской префектуре Кумамото.

Как передает Report, в национальном метеорологическом управлении страны указали, что это извержение никак не связано с потрясшими регион последние два дня землетрясениями.

По данным японских метеорологов, вулкан Асо выбросил столб пепла на высоту 100 метров. Данных о нарушении авиасообщения в регионе по причине извержения вулкана не поступало.