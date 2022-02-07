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В Японию прибудут эксперты МАГАТЭ для проверки планов сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В Японию прибудут эксперты МАГАТЭ для проверки планов сброса воды с АЭС "Фукусима-1" Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит на следующей неделе японскую аварийную АЭС "Фукусима-1" для проверки безопасности программы сброса в океан накопившихся там больших массивов воды, в целом очищенной, как утвержд
Другие страны
7 февраля 2022 г. 10:18
В Японию прибудут эксперты МАГАТЭ для проверки планов сброса воды с АЭС Фукусима-1

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетит на следующей неделе японскую аварийную АЭС "Фукусима-1" для проверки безопасности программы сброса в океан накопившихся там больших массивов воды, в целом очищенной, как утверждается, от радиоактивных веществ.

Как передает Report cо ccылкой на ТАСС, об этом сообщил МИД Японии.

Как отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства, эксперты в ходе пребывания в стране с 14 по 18 февраля проведут оценку безопасности плана по сбросу воды, против которого выступают соседние страны и местные рыболовецкие кооперативы. Группа изначально должна была прибыть в Японию в декабре, однако визит был отложен из-за обострения ситуации с эпидемией COVID-19.

В декабре 2021 года энергетическая компания Tokyo Electric Power приступила к строительным работам в рамках этой программы. Правительство Японии ранее разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. МАГАТЭ намерено контролировать этот процесс на постоянной основе. Японская сторона планирует начать осуществление программы к весне 2023 года.

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Версия на английском языке IAEA team to visit Fukushima next week to review water release plan

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