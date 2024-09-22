О нас

В Японии жителям полуострова Ното рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

В Японии жителям полуострова Ното рекомендовали эвакуироваться из-за ливней Около 60 тыс. человек, проживающих на полуострове Ното в префектуре Исикава, получили рекомендацию эвакуироваться из-за проливных дождей, продолжающихся в этом регионе уже вторые сутки.
Другие страны
22 сентября 2024 г. 07:47
В Японии жителям полуострова Ното рекомендовали эвакуироваться из-за ливней

Около 60 тыс. человек, проживающих на полуострове Ното в префектуре Исикава, получили рекомендацию эвакуироваться из-за проливных дождей, продолжающихся в этом регионе уже вторые сутки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные местной администрации.

По последней информации, в результате разгула стихии погиб один человек, еще, по разным данным, от 6 до 10 человек пропали без вести. Власти сообщили, что в результате дождей множество домов оказались затоплены, несколько зданий разрушены оползнями.

На полуострове Ното 1 января произошла серия землетрясений, общее число подземных толчков различной силы превысило несколько тысяч. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6, оно вызвало мощное цунами. В результате удара стихии тогда погибли более 240 человек, число пострадавших превысило 1,1 тыс., полностью или частично разрушены около 38,6 тыс. коммерческих, административных и жилых построек.

Метеорологи предупреждают, что после землетрясений почва в районе Ното до сих пор остается слишком рыхлой, из-за чего даже небольшие дожди могут привести к оползням. Сейчас в Исикаве ведутся спасательные операции, многие дороги перекрыты из-за разлива рек, в результате чего некоторые населенные пункты оказались полностью отрезаны.

За последние сутки в отдельных районах бедствия выпало более 360 мм осадков.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Байден и Альбанезе обсудили сотрудничество в рамках партнерства AUKUS
Байден и Альбанезе обсудили сотрудничество в рамках партнерства AUKUS
22 сентября 2024 г. 08:56
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек
В Японии объявили эвакуацию более чем 130 тысяч человек
22 сентября 2024 г. 08:31
СМИ: Армия Израиля запретила занятия в школах на севере страны
СМИ: Армия Израиля запретила занятия в школах на севере страны
22 сентября 2024 г. 08:04
У побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,1
У побережья Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,1
22 сентября 2024 г. 07:25
На севере Израиля вновь прозвучали сирены воздушной тревоги
На севере Израиля вновь прозвучали сирены воздушной тревоги
22 сентября 2024 г. 06:59
США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности
США, Индия, Япония и Австралия усилят сотрудничество по кибербезопасности
22 сентября 2024 г. 05:44
Следующий саммит лидеров QUAD пройдет в Индии в 2025 году
Следующий саммит лидеров QUAD пройдет в Индии в 2025 году
22 сентября 2024 г. 05:16
СМИ: В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы по подозрению в поджогах
СМИ: В Калифорнии задержали сотрудника пожарной службы по подозрению в поджогах
22 сентября 2024 г. 04:27
Израиль зафиксировал запуск 10 снарядов по северу Израиля со стороны Ливана
Израиль зафиксировал запуск 10 снарядов по северу Израиля со стороны Ливана
22 сентября 2024 г. 03:51
В новый состав правительства Франции вошли два министра армянского происхождения
В новый состав правительства Франции вошли два министра армянского происхождения
22 сентября 2024 г. 03:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi