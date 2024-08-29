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В Японии жертвами тайфуна Шаньшань стало три человека

В Японии жертвами тайфуна Шаньшань стало три человека Три человека погибли в результате прохождения мощного тайфуна "Шаньшань" в Японии.
Другие страны
29 августа 2024 г. 10:40
В Японии жертвами тайфуна Шаньшань стало три человека

Три человека погибли в результате прохождения мощного тайфуна "Шаньшань" в Японии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что число пострадавших увеличилось до 40, еще один числится пропавшим без вести.

Ожидается, что "Шаньшань" пересечет остров Кюсю по диагонали, после чего сменит направление на восточное. К воскресенью тайфун обрушится на регион Кансай, где расположены города Осака, Киото и Кобе, а затем пойдет дальше в направлении Токио.

Отменены 336 авиарейсов, остановлено движение скоростных поездов, перекрыты ряд автомагистралей. Многие магазины закрыты еще со среды, не работает почта и службы доставки, в результате тайфуна крупные компании автопроизводителей, включая Toyota и Nissan приостановили свою работу.

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