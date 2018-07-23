В Японии жара достигла рекордной температуры

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Небывалая жара установилась в Японии, недалеко от Токио температура воздуха достигла рекордной точки в 41,1 градуса, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщило главное метеорологическое управление страны, сегодня рекордная температура была зафиксирована в городе Кумагая префектуры Сайтама. Власти предупредили жителей об опасности теплового удара, жертвами которого два дня назад стали по меньшей мере 11 человек.

Прежде в Японии самая высокая температура достигла 41 градуса 12 августа 2013 года в районе Симанто префектуры Коти.