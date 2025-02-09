В Японии заявили о заинтересованности в поставках энергоресурсов из США

Япония заинтересована в стабильных поставках энергоресурсов из США по разумным ценам.
Как передает
"На Аляске разрабатывается новое месторождение. Конечно, нужно будет построить трубопровод. Однако важно, что это будет близко по расстоянию, и поставки будут осуществляться стабильно", - сказал он.
"Уровень энергетического самообеспечения Японии в будущем возрастет, однако это не произойдет в одночасье. Поэтому, конечно, стабильные поставки по разумным ценам соответствуют национальным интересам Японии", - добавил он.
Речь идет о месторождении на Аляске. Для осуществления поставок с него необходимо построить трубопровод, который должен связать месторождения с портом на западном побережье США, откуда топливо планируется экспортировать в Азию. Его протяженность составит 1,3 тыс. км, а стоимость проекта в целом оценивается в $44 млрд.