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В Японии заявили о заинтересованности в поставках энергоресурсов из США

В Японии заявили о заинтересованности в поставках энергоресурсов из США Япония заинтересована в стабильных поставках энергоресурсов из США по разумным ценам.
Другие страны
9 февраля 2025 г. 08:57
В Японии заявили о заинтересованности в поставках энергоресурсов из США

Япония заинтересована в стабильных поставках энергоресурсов из США по разумным ценам.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, об этом заявил премьер-министр страны Сигэру Исиба, комментируя достигнутую по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом договоренность по наращиванию импорта сжиженного природного газа (СПГ).

"На Аляске разрабатывается новое месторождение. Конечно, нужно будет построить трубопровод. Однако важно, что это будет близко по расстоянию, и поставки будут осуществляться стабильно", - сказал он.

"Уровень энергетического самообеспечения Японии в будущем возрастет, однако это не произойдет в одночасье. Поэтому, конечно, стабильные поставки по разумным ценам соответствуют национальным интересам Японии", - добавил он.

Речь идет о месторождении на Аляске. Для осуществления поставок с него необходимо построить трубопровод, который должен связать месторождения с портом на западном побережье США, откуда топливо планируется экспортировать в Азию. Его протяженность составит 1,3 тыс. км, а стоимость проекта в целом оценивается в $44 млрд.

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