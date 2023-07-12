В Японии заявили о ракетном запуске КНДР

КНДР в среду осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

КНДР в среду осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Японии.

Ведомство предупреждает находящиеся в этом районе рыболовецкие суда о необходимости соблюдать бдительность и не приближаться к обломкам в случае их обнаружения.

Минобороны Японии в настоящее время уточняет детали запуска. При канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации. Сам глава японского правительства находится с визитом в Литве, где принимает участие в саммите НАТО.

Телеканал NHK со ссылкой на источники в оборонном ведомстве сообщает, что ракета все еще находится в полете. Вероятно, она была запущена по очень крутой траектории. Также не исключено, что это может быть ракета большой дальности или межконтинентальная баллистическая ракета.