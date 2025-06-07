О нас

В Японии заявили о прогрессах в переговорах с США по тарифам

В Японии заявили о прогрессах в переговорах с США по тарифам Япония добилась определенного прогресса в пятом раунде торговых переговоров с представителями США, направленных на отмену тарифов, которые наносят ущерб японской экономике.
Другие страны
7 июня 2025 г. 11:33
В Японии заявили о прогрессах в переговорах с США по тарифам

Япония добилась определенного прогресса в пятом раунде торговых переговоров с представителями США, направленных на отмену тарифов, которые наносят ущерб японской экономике.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил главный переговорщик Токио по тарифам Рёсэй Акадзава.

"Тарифы уже введены на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий, а некоторые из них удвоились до 50% вместе с 10% общим тарифом. Это приносит ежедневные убытки японской экономике", - заявил Акадзава после переговоров с официальными лицами, в том числе министром финансов США Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.

По информации Reuters, Акадзава отказался сообщить о конкретных успехах в переговорном процессе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yaponiya ABŞ ilə tariflər üzrə danışıqlarda irəliləyiş olduğunu bəyan edib

Другие новости из категории

Партия Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера для запуска вотума недоверия Пашиняну
Партия Саргсяна выбрала кандидата на пост премьера для запуска вотума недоверия Пашиняну
7 июня 2025 г. 11:49
В результате обстрела Харькова убиты три, ранен 21 человек
В результате обстрела Харькова убиты три, ранен 21 человек
7 июня 2025 г. 10:07
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков
Трамп интересовался, связано ли поведение Маска с употреблением наркотиков
7 июня 2025 г. 09:11
СМИ: Маск не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины после ссоры с Трампом
СМИ: Маск не выходит на связь с инвесторами Кремниевой долины после ссоры с Трампом
7 июня 2025 г. 08:49
В Германии произошел пожар в здании бывшей государственной оперетты
В Германии произошел пожар в здании бывшей государственной оперетты
7 июня 2025 г. 08:25
Два человека погибли, 17 пострадали в результате ночной атаки дронов на Харьков
Два человека погибли, 17 пострадали в результате ночной атаки дронов на Харьков
7 июня 2025 г. 08:03
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
7 июня 2025 г. 07:27
СМИ: На юге Газы 12 человек погибли и более 40 пострадали в результате бомбардировки
СМИ: На юге Газы 12 человек погибли и более 40 пострадали в результате бомбардировки
7 июня 2025 г. 06:22
Президент США допустил применение новых санкций против России
Президент США допустил применение новых санкций против России
7 июня 2025 г. 05:29
Трамп не будет требовать у Маска золотой ключ от Белого дома
Трамп не будет требовать у Маска золотой ключ от Белого дома
7 июня 2025 г. 04:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi