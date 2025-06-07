В Японии заявили о прогрессах в переговорах с США по тарифам

Япония добилась определенного прогресса в пятом раунде торговых переговоров с представителями США, направленных на отмену тарифов, которые наносят ущерб японской экономике.

Япония добилась определенного прогресса в пятом раунде торговых переговоров с представителями США, направленных на отмену тарифов, которые наносят ущерб японской экономике.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил главный переговорщик Токио по тарифам Рёсэй Акадзава.

"Тарифы уже введены на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий, а некоторые из них удвоились до 50% вместе с 10% общим тарифом. Это приносит ежедневные убытки японской экономике", - заявил Акадзава после переговоров с официальными лицами, в том числе министром финансов США Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Лютником.

По информации Reuters, Акадзава отказался сообщить о конкретных успехах в переговорном процессе.