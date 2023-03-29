В Японии заявили о намерении добиваться денуклеаризации КНДР

Правительство Японии в тесном сотрудничестве с США, Южной Кореей и всем международным сообществом будет добиваться денуклеаризации КНДР.

Правительство Японии в тесном сотрудничестве с США, Южной Кореей и всем международным сообществом будет добиваться денуклеаризации КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"В тесном японско-американском, японско-американско-южнокорейском сотрудничестве, а также в сотрудничестве с международным сообществом мы будем добиваться полного выполнения резолюций Совета безопасности ООН и денуклеаризации Северной Кореи", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что ракетно-ядерная активность Пхеньяна несет прямую угрозу миру и безопасности "Японии, региона и всего международного сообщества". Генсек японского кабмина в очередной раз допустил, что КНДР продолжит провокационные действия, включая возможное проведение ядерного испытания.

Мацуно воздержался от прямых комментариев по поводу сообщений о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился увеличить производство ядерных материалов оружейного качества с целью наращивания ядерного потенциала страны, подчеркнув, что Япония на постоянной основе занимается сбором и анализом информации, связанной с ракетно-ядерной активностью Пхеньяна.