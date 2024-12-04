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В Японии заявили, что внимательно следят за ситуацией в Южной Корее

В Японии заявили, что внимательно следят за ситуацией в Южной Корее Правительство Японии внимательно следит за ситуацией в Южной Корее, где накануне президент Юн Сок Ёль ввел военное положение и спустя несколько часов отменил его после соответствующего голосования в парламенте.
Другие страны
4 декабря 2024 г. 06:19
В Японии заявили, что внимательно следят за ситуацией в Южной Корее

Правительство Японии внимательно следит за ситуацией в Южной Корее, где накануне президент Юн Сок Ёль ввел военное положение и спустя несколько часов отменил его после соответствующего голосования в парламенте.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, об этом заявил глава Минобороны Японии Гэн Накатани на встрече в Токио со шведским коллегой Полом Йонсоном, прибывшим в Японию с визитом.

"Мы с особым вниманием следим за ситуацией", - говорится в заявлении.

Ранее правительственный источник Kyodo сообщил, что объявление военного положения в Южной Корее стало для японского кабмина неожиданным.

Южная Корея является для Японии, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, одним из ближайших партнеров, в том числе в области безопасности. В частности, стороны проводят трехсторонние военные учения с участием США, а также координируют позиции по ситуации на Корейском полуострове.

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