В Японии заявили, что внимательно следят за ситуацией в Южной Корее

Правительство Японии внимательно следит за ситуацией в Южной Корее, где накануне президент Юн Сок Ёль ввел военное положение и спустя несколько часов отменил его после соответствующего голосования в парламенте.
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"Мы с особым вниманием следим за ситуацией", - говорится в заявлении.
Ранее правительственный источник Kyodo сообщил, что объявление военного положения в Южной Корее стало для японского кабмина неожиданным.
Южная Корея является для Японии, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, одним из ближайших партнеров, в том числе в области безопасности. В частности, стороны проводят трехсторонние военные учения с участием США, а также координируют позиции по ситуации на Корейском полуострове.