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В Японии заявили, что развитие ИИ может стать вызовом для демократии

В Японии заявили, что развитие ИИ может стать вызовом для демократии Технологии искусственного интеллекта (ИИ) несут в себе развитие и упрощение рабочего процесса, однако в то же время при неправильном использовании они могут стать вызовом для демократии.
Другие страны
29 апреля 2023 г. 13:22
В Японии заявили, что развитие ИИ может стать вызовом для демократии

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) несут в себе развитие и упрощение рабочего процесса, однако в то же время при неправильном использовании они могут стать вызовом для демократии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу японский министр по вопросам цифровизации Таро Коно на открывшийся в городе Такасаки встрече глав цифровых и технологических ведомств стран Группы семи (G7).

"Хотя развитие технологий искусственного интеллекта может сделать работу правительства и частного сектора более эффективной и продуктивной, оно может создать и неожиданные вызовы для демократии", - приводит его слова агентство Kyodo. Коно также выразил надежду, что министры по итогам двухдневной встречи смогут прийти к общему мнению по обсуждаемым темам, включая выработку стандартов использования ИИ.

Помимо этого, в повестке заседания безопасность и развитие сети подводных кабелей, поддержка цифровой инфраструктуры развивающихся стран, меры противодействия кибератакам. Кроме того, министры обсуждают обеспечение надежного и свободного распространения данных в сетевом пространстве, формирование видения следующего поколения высокоскоростной связи 6G, снижение энергопотребления.

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