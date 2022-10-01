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В Японии заявили, что КНДР впервые провела четыре испытания вооружения за одну неделю

В Японии заявили, что КНДР впервые провела четыре испытания вооружения за одну неделю КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания вооружения в течение одной недели.
Другие страны
1 октября 2022 г. 04:12
В Японии заявили, что КНДР впервые провела четыре испытания вооружения за одну неделю

КНДР впервые в истории провела сразу четыре испытания вооружения в течение одной недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны Японии Тосиро Ино.

"КНДР впервые осуществила четыре испытания в течение одной недели, - подчеркнул он. - Подобное повышение эскалации угрожает безопасности Японии, региона и международного сообщества, в связи с чем мы выразили протест по линии посольства в Пекине".

По словам Ино, одна запущенная в субботу ракета преодолела расстояние до 400 км, вторая - до 350 км, высота полета обеих составила до 50 км. Ракеты, предположительно, обладали изменяемой траекторией полета и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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