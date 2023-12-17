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В Японии заявили, что КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты

В Японии заявили, что КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Другие страны
17 декабря 2023 г. 18:11
В Японии заявили, что КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты
Vkrizis.ru

КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Японии.

Ведомство предупреждает находящиеся в указанном районе суда, чтобы те сохраняли бдительность и не приближались к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Токио и Сеул на этой неделе заявили о том, что КНДР может до конца месяца осуществить запуск баллистической ракеты.

Пхеньян в 2023 году провел около 20 ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. 21 ноября КНДР также запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1".

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Версия на азербайджанском языке Şimali Koreya Yapon dənizi istiqamətində ballistik raket buraxıb

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