В Японии заявили, что КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты

КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

КНДР осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила береговая охрана Японии.

Ведомство предупреждает находящиеся в указанном районе суда, чтобы те сохраняли бдительность и не приближались к обломкам ракеты в случае их обнаружения.

Токио и Сеул на этой неделе заявили о том, что КНДР может до конца месяца осуществить запуск баллистической ракеты.

Пхеньян в 2023 году провел около 20 ракетных запусков, включая несколько испытаний межконтинентальных баллистических ракет. 21 ноября КНДР также запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1".