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В Японии заявили, что часть вакцины от Pfizer в стране придется выбросить

В Японии заявили, что часть вакцины от Pfizer в стране придется выбросить Это связано с отсутствием достаточного количества специализированных шприцев
Другие страны
16 февраля 2021 г. 10:51
В Японии заявили, что часть вакцины от Pfizer в стране придется выбросить

Японским медикам придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

"Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много, - пояснил он. - Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями".

В каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. "Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать", - признал генсек кабинета. В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация начнется 17 февраля.

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