В Японии завершили сброс первой партии воды с АЭС "Фукусима-1"

Сотрудники энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, завершили сброс первой партии очищенной воды в океан с атомной станции - порядка 7,8 тыс. тонн.

Сотрудники энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии, завершили сброс первой партии очищенной воды в океан с атомной станции - порядка 7,8 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

Работники TEPCO проведут осмотр расположенного на АЭС оборудования, после чего, как ожидается, до конца сентября приступят к сливу второй партии воды аналогичного размера.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года.

24 августа TEPCO начала сброс в океан первой партии воды, которая, как заявляют в Токио, прошла очистку, дополнительно разбавлена морской водой и в целом очищена от радиоактивных веществ, но в незначительных объемах, значительно ниже установленных норм, еще содержит тритий (радиоактивный изотоп водорода).