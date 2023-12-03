О нас

В Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор

В Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор Крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор JT-60SA, представляющий собой шестиэтажную конструкцию, открыли в городе Нака в Японии.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 06:53
В Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор

Крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор JT-60SA, представляющий собой шестиэтажную конструкцию, открыли в городе Нака в Японии.

Как передает Report, об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Реактор JT-60SA создан для исследования возможности термоядерного синтеза как безопасного, крупномасштабного и безуглеродного источника чистой энергии, в процессе которого вырабатывается больше энергии, чем затрачивается на ее производство.

Внутри JT-60SA расположен токамак - камера с тороидальными магнитными катушками, напоминающая по форме пышку или пончик. Установка предназначена для удержания в магнитном поле закрученной плазмы, нагретой до 200 млн °C - более чем в 36 тыс. раз горячее поверхности Солнца.

Конечная цель проекта - заставить ядра водорода внутри слиться в один более тяжелый элемент, гелий, высвободив энергию в виде света и тепла и имитируя процесс, происходящий внутри Солнца.

В отличие от ядерного деления, термоядерный синтез не несет в себе риска катастрофических ядерных аварий, подобных той, что произошла на японской АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году, и производит гораздо меньше радиоактивных отходов, чем нынешние атомные электростанции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada dünyanın ən böyük eksperimental istilik-nüvə reaktoru işə salınıb

Экслюзивные новости

Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
Аналитик: Возврат отношений Азербайджана и США к прежним крайне важен
28 ноября 2023 г. 17:03
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
Найджел Эллвей: СМИ очень важный инструмент для борьбы с минной угрозой
28 ноября 2023 г. 15:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi