В Японии запустили крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор

Крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор JT-60SA, представляющий собой шестиэтажную конструкцию, открыли в городе Нака в Японии.

Крупнейший в мире экспериментальный термоядерный реактор JT-60SA, представляющий собой шестиэтажную конструкцию, открыли в городе Нака в Японии.

Как передает Report , об этом сообщает Phys.org со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Реактор JT-60SA создан для исследования возможности термоядерного синтеза как безопасного, крупномасштабного и безуглеродного источника чистой энергии, в процессе которого вырабатывается больше энергии, чем затрачивается на ее производство.

Внутри JT-60SA расположен токамак - камера с тороидальными магнитными катушками, напоминающая по форме пышку или пончик. Установка предназначена для удержания в магнитном поле закрученной плазмы, нагретой до 200 млн °C - более чем в 36 тыс. раз горячее поверхности Солнца.

Конечная цель проекта - заставить ядра водорода внутри слиться в один более тяжелый элемент, гелий, высвободив энергию в виде света и тепла и имитируя процесс, происходящий внутри Солнца.

В отличие от ядерного деления, термоядерный синтез не несет в себе риска катастрофических ядерных аварий, подобных той, что произошла на японской АЭС "Фукусима-1" в Японии в 2011 году, и производит гораздо меньше радиоактивных отходов, чем нынешние атомные электростанции.