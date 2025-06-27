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В Японии закрыли аэропорт из за медведя

В Японии закрыли аэропорт из за медведя В Японии закрыли аэропорт из за медведя
Другие страны
27 июня 2025 г. 14:46
В Японии закрыли аэропорт из за медведя

В японском аэропорту Ямагата отменили 10 рейсов из-за медведя, который проник на территорию воздушной гавани и прогуливался недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал NHK.

Согласно информации, животное впервые заметили рано утром. Сотрудники аэропорта пытались прогнать его самостоятельно, но безуспешно. Позже медведя снова увидели неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Для поимки животного были вызваны специалисты местной охотничьей организации, которые установили ловушку, однако медведь в нее не попал. Руководство аэропорта решило закрыть полосу и отменить рейсы.

Сотрудники воздушной гавани надеются, что медведя удастся поймать или он уйдет сам. В субботу 28 июня территорию аэропорта вновь обследуют, после чего примут решение о возобновлении полетов.

Гюльнар Махмудова

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