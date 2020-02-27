В Японии закрываются все школы из-за коронавируса

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ потребует от префектуральных властей временно закрыть школы по всей стране в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, передает Report со ссылкой ТАСС.

Меры вступят в силу со 2 марта и будут действовать до начала весенних каникул. В зависимости от префектуры это либо середина, либо конец марта. При отсутствии дополнительных распоряжений правительства дети вернутся в школы в апреле.

В индивидуальном порядке о закрытии школ уже объявили власти северной префектуры Хоккайдо и западного города Осака.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 900, восемь человек умерли. Большинство инфицированных (705) - это пассажиры и экипаж круизного судна Diamond Princess.

Ранее сообщалось о росте зараженных коронавирусом в Германии и Италии.