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В Японии зафиксирована высокая температура

В Японии зафиксирована высокая температура Власти призывают граждан защититься от угрозы теплового удара
Другие страны
17 августа 2020 г. 09:45
В Японии зафиксирована высокая температура

В Японии зафиксирована рекордная температура - в центре города Хамамацу префектуры Сидзуока столбики термометров поднялись до 41,1 градуса Цельсия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передало в понедельник информационное агентство Киодо.

По данным японской метеослужбы, точно такая же температура была отмечена 23 июля 2018 года в городе Кумагая префектуры Сайтама.

В августе по всей Японии устанавливается жаркая погода. В Токио температура в настоящее время достигает 35 градусов. Жаркая погода продлится и в ближайшие дни. Местные власти в Японии призывают население защититься от угрозы теплового удара.

В прошлом году более 70 тысяч человек были госпитализированы с симптомами теплового удара из-за жары, 126 из них погибли.

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