В Японии зафиксирован первый случай коронавируса

Министерство здравоохранения Японии сообщило о первом случае заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, передает Report со ссылкой на «Интерфакс».
Согласно данным министерства, первым заболевшим стал житель префектуры Канагава, который вернулся в Японию 6 января после поездки в китайский город Ухань.
Мужчина был госпитализирован еще на прошлой неделе, но накануне уже выздоровел и был выписан.
Отметим, что в декабре в китайском городе Ухань началась вспышка нового, похожего на пневмонию вируса. Ученые КНР, исследующие загадочную вспышку вирусной пневмонии в центральной части Китая, обнаружили новый штамм коронавируса, вызвавший болезнь.
По данным китайских властей, в провинции Хубэй на 5 января было зарегистрировано 59 случаев заражения, семь человек находились в критическом состоянии.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости