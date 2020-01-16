В Японии зафиксирован первый случай коронавируса

Министерство здравоохранения Японии сообщило о первом случае заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, передает Report со ссылкой на «Интерфакс».

Согласно данным министерства, первым заболевшим стал житель префектуры Канагава, который вернулся в Японию 6 января после поездки в китайский город Ухань.

Мужчина был госпитализирован еще на прошлой неделе, но накануне уже выздоровел и был выписан.

Отметим, что в декабре в китайском городе Ухань началась вспышка нового, похожего на пневмонию вируса. Ученые КНР, исследующие загадочную вспышку вирусной пневмонии в центральной части Китая, обнаружили новый штамм коронавируса, вызвавший болезнь.

По данным китайских властей, в провинции Хубэй на 5 января было зарегистрировано 59 случаев заражения, семь человек находились в критическом состоянии.