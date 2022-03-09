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В Японии зафиксирован антирекорд по числу заражения COVID-19

В Японии зафиксирован антирекорд по числу заражения COVID-19 Власти Японии по состоянию на среду выявили в стране 1 263 очага заражения местного населения новым коронавирусом, что стало антирекордом.
Другие страны
9 марта 2022 г. 13:52
В Японии зафиксирован антирекорд по числу заражения COVID-19

Власти Японии по состоянию на среду выявили в стране 1 263 очага заражения местного населения новым коронавирусом, что стало антирекордом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что наибольшее число случаев массового инфицирования - 509 - подтверждено на территории домов престарелых. Кроме того, 259 очагов было обнаружено в образовательных учреждениях, еще 139 - в больницах.

Предыдущий рекорд был зафиксирован 16 февраля, когда в Японии подтвердили 1 227 очагов инфицирования.

Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря прошлого года, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения "омикрон"-штамма.

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