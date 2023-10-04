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В Японии зафиксировали рекордное для конца сентября число госпитализаций из-за жары

В Японии зафиксировали рекордное для конца сентября число госпитализаций из-за жары По меньшей мере 763 человека были госпитализированы в Японии в период с 25 сентября по 1 октября с тепловыми ударами из-за жары, что стало рекордом для этого времени года.
Другие страны
4 октября 2023 г. 09:23
В Японии зафиксировали рекордное для конца сентября число госпитализаций из-за жары

По меньшей мере 763 человека были госпитализированы в Японии в период с 25 сентября по 1 октября с тепловыми ударами из-за жары, что стало рекордом для этого времени года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство по административным делам и коммуникациям страны, курирующее работу спасательных служб.

Отмечается, что один из госпитализированных погиб, еще 202 пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести. Около половины из поступивших в больницы с подобными симптомами составили люди старше 65 лет.

19 сентября в Японии был обновлен температурный рекорд 1994 года - в стране 46 дней продержалась 35-градусная жара. 11 сентября результаты опроса телеканала NHK продемонстрировали, что по меньшей мере 83% японцев испытывают обеспокоенность по поводу усиления жары и увеличения числа мощных ливней, которые могут быть вызваны глобальным потеплением.

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Версия на английском языке Japan sees record number of hospitalizations due to heat

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