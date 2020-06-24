В Японии зафиксировали максимальный за месяц суточный прирост заражений COVID-19

Число новых случаев заражения коронавирусом в Японии за сутки составило 90, что стало самым высоким показателем за последний месяц.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Большинство из них (55) пришлось на Токио. Для столицы это также стало самым большим суточным приростом с начала мая. В городе сняты все ограничения на ведение бизнеса и работу различных объектов. Последнюю неделю в Токио каждый день стабильно выявляли 30-40 случаев заражения, что почти в два раза выше показателей в начале июня. Большинство заражений, по сообщениям властей, при этом приходится на посетителей и сотрудников развлекательных и питейных заведений.

Общее количество инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 18 836. Число летальных исходов увеличилось за сутки на 4, до 982. Всего в стране выздоровели порядка 16,9 тыс. человек. Около 60 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.