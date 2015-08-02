В Японии задержан бывший глава Bitcoin-биржи Mt. Gox

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Полиция Японии задержала по подозрению в мошенничестве бывшего исполнительного директора разорившейся Bitcoin-биржи Mt. Gox Марка Карпелеса.

Как передает Report со ссылкой на японское агентство Kyodo, 30-летнему Карпелесу инкриминируются манипулирование личными электронными данными пользователей и подделка данных виртуальной биржи, базировавшейся некогда в Токио.

Дебют виртуальной криптовалюты Bitcoin состоялся в 2009 году, после чего она уверенно набирала популярность среди интернет-пользователей. Однако с некоторых пор положение валюты стало ухудшаться из-за законодательных ограничений, введенных в ряде стран мира. В феврале прошлого года биржа Mt. Gox, которая обслуживала более 80 процентов операций с валютой Bitcoin, обратилась в окружной суд Токио с заявлением о банкротстве и прошением о защите от кредиторов. Биржа должна кредиторам около 63,6 миллиона долларов при стоимости ее активов в 37,5 миллиона долларов. В начале февраля 2014 года биржа Mt. Gox приостановила вывод биткоинов клиентами, ссылаясь на технические проблемы, а затем и вовсе прекратила свою деятельность.