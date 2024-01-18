В Японии задержали шесть человек за махинации с ПЦР-тестами на COVID на $400 тыс.

В Японии задержали шесть человек за махинации с ПЦР-тестами на COVID на $400 тыс.

Полиция Японии задержала шесть человек за мошенничество с ПЦР-тестами на коронавирус на сумму 60 млн иен (около 405 тыс. долларов).

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Полиция Японии задержала шесть человек за мошенничество с ПЦР-тестами на коронавирус на сумму 60 млн иен (около 405 тыс. долларов). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK. Общая сумма ущерба может составить 3,2 млрд иен (около 21,6 млн долларов). По данным следствия, компания Icheck, руководство которой было задержано, предлагала частным лицам инвестировать в их бизнес, связанный с ПЦР-тестами на коронавирус. Они объясняли, что с помощью собранных средств можно закупить наборы для тестирования и получить прибыль благодаря государственным субсидиям. Подозреваемые обещали инвесторам прибыль в размере 8% в месяц. Однако в действительности компания направила средства на компенсации убытков от других инвестиций и не тратила на заявленные цели. Порядка 60 млн иен (около 405 тыс. долларов) вложил лишь один из инвесторов. В общей же сложности со 130 участников схемы подозреваемые собрали 3,2 млрд иен (около 21,6 млн долларов). Полиция продолжает расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал