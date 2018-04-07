В Японии задержали мужчину, который более 20 лет запирал своего сына в клетке

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ В префектуре Хёго японская полиция задержала 73-летнего жителя города Санда, который на протяжении более чем 20 лет периодически запирал своего сына в клетке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал NHK.

Ёситанэ Ямасаки мотивировал эти действия тем, что у его сына, которому сейчас 42 года, якобы были проблемы с психикой.

В оборудованной кондиционером небольшой пристройке к своему дому он установил деревянную клетку длиной 1,8, шириной 0,9 и высотой 1 метр.

На полу в ней были разложены подстилки для животных, а дверь закрывалась на навесной замок. Отмечается, что Ямасаки позволял своему сыну раз в два дня принимать ванну и принимать пищу в доме вместе с ним.